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Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizei Essen sucht nach vermisstem Senior - Fotofahndung

Essen (ots)

45468 MH-Heißen: Seit Mittwochnachmittag (15. April) wird ein 91-jähriger Senior aus Mülheim an der Ruhr vermisst. Er verließ gegen 14 Uhr ein Seniorenzentrum an der Hingbergstraße und kehrte seither nicht zurück.

Der Senior trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine graue Jacke, eine grüne Kappe und eine blaue Jeans. Er ist ca. 170-172cm groß und läuft leicht gebeugt. Er ist dement und in Mülheim nicht ortskundig.

Hier geht es zu den Fotos des Vermissten: https://polizei.nrw/fahndung/200898

Für die Suche nach dem 91-Jährigen setzte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber ein. Wenn Sie Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, melden Sie sich bitte unter dem Polizeinotruf 110. /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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