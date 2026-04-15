PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Jugendlicher auf E-Scooter angefahren - Polizei sucht unbekannten Autofahrer

Essen (ots)

45481 MH.-Saarn: Gestern Nachmittag (14. April) kam es auf der Straße Saarnberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-Jähriger Jugendlicher verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Autofahrer.

Der Jugendliche fuhr nach eigenen Aussagen gegen 17:50 Uhr auf dem Saarnberg in Richtung Saarner Straße. Dort sei er von einem PKW zunächst überholt worden. In Höhe der Wilhelm-Dörnhaus-Straße sei der Wagen dann nach rechts ausgeschert und habe ihn geschnitten. Er habe seinen E-Scooter nicht mehr bremsen können und sei mit dem PKW zusammengestoßen. Verletzt fiel der Jugendliche zu Boden. Der Autofahrer hielt an und stieg gemeinsam mit dem Beifahrer aus. Sie halfen dem Jugendlichen auf und gaben ihm 20 Euro sowie eine Telefonnummer. Anschließend fuhren sie weiter. Der Jugendliche begab sich nach Hause und anschließend mit seiner Mutter in ein Krankenhaus.

Der 16-Jährige beschrieb die beiden Männer als etwa 20 bis 30 Jahre alt, schwarzhaarig und insgesamt südosteuropäisch aussehend. Einer der Männer war schlank und sprach akzentfrei Deutsch. Der andere Mann war eher korpulent.

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Autofahrer und/oder Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 10:50

    POL-E: Essen: Trickdiebe entwenden Goldketten - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45127 E-Stadtkern: Die Kriminalpolizei sucht mit Fotos einer Überwachungskamera nach Zeugen, die Hinwiese zu unbekannten Trickdieben geben können. Am 5. Dezember des vergangenen Jahres betraten zwei Frauen gegen 11:45 Uhr ein Juweliergeschäft im Einkaufszentrum am Limbecker Platz. Die beiden Frauen ließen sich durch einen Verkäufer mehrere Goldketten vorführen. Kurz danach betrat ein Mann das Geschäft ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 10:30

    POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mann mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Essen (ots) - 45468 MH-Dümpten: Dienstagabend (14. April) kam es zu einer Körperverletzung vor einer Spielothek in der Eppinghofer Straße. Ein 31-jähriger Mann wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 21:55 Uhr hielt sich der 31-Jährige aus Mülheim vor der Spielothek auf. Sodann sei ein ihm unbekannter Mann auf ihn zugekommen und habe ihm mit einem ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 10:30

    POL-E: Essen: Unbekannte rauben Geldbörse eines 44-Jährigen - Zeugenaufruf

    Essen (ots) - 45307 E.-Kray: Am Dienstagnachmittag (14. April) raubten zwei bislang Unbekannte einem 44-jährigen Essener in einer Unterführung im Bereich der Munscheidstraße die Geldbörse. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 16:00 Uhr hielt sich der 44-Jährige in der Unterführung auf, die von der Ottostraße unter der A40 hindurch zur Munscheidstraße führt. Dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren