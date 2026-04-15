Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Jugendlicher auf E-Scooter angefahren - Polizei sucht unbekannten Autofahrer

Essen (ots)

45481 MH.-Saarn: Gestern Nachmittag (14. April) kam es auf der Straße Saarnberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-Jähriger Jugendlicher verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Autofahrer.

Der Jugendliche fuhr nach eigenen Aussagen gegen 17:50 Uhr auf dem Saarnberg in Richtung Saarner Straße. Dort sei er von einem PKW zunächst überholt worden. In Höhe der Wilhelm-Dörnhaus-Straße sei der Wagen dann nach rechts ausgeschert und habe ihn geschnitten. Er habe seinen E-Scooter nicht mehr bremsen können und sei mit dem PKW zusammengestoßen. Verletzt fiel der Jugendliche zu Boden. Der Autofahrer hielt an und stieg gemeinsam mit dem Beifahrer aus. Sie halfen dem Jugendlichen auf und gaben ihm 20 Euro sowie eine Telefonnummer. Anschließend fuhren sie weiter. Der Jugendliche begab sich nach Hause und anschließend mit seiner Mutter in ein Krankenhaus.

Der 16-Jährige beschrieb die beiden Männer als etwa 20 bis 30 Jahre alt, schwarzhaarig und insgesamt südosteuropäisch aussehend. Einer der Männer war schlank und sprach akzentfrei Deutsch. Der andere Mann war eher korpulent.

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Autofahrer und/oder Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden./SyC

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