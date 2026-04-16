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POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Polizeipräsident verleiht Preis für Zivilcourage

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Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Am Mittwoch (15. April) hat Polizeipräsident Andreas Stüve mehreren Bürgerinnen und Bürgern einen Preis für besondere Zivilcourage verliehen. Im Polizeipräsidium kamen Männer und Frauen zusammen, die im vergangenen Jahr etwas Besonderes geleistet haben, um anderen zu helfen. "Was Sie getan haben, ist nicht selbstverständlich", sagt Polizeipräsident Andreas Stüve anerkennend zu den vier Geehrten, die am Mittwochnachmittag ins Polizeipräsidium gekommen sind, um den Zivilcourage-Preis in Empfang zu nehmen. So hat Sascha-Daniel M. im Juli 2025 drei Kinder aus dem Niederfeldsee in Essen-Altendorf gerettet. Der Essener hatte gesehen, dass die Kinder (damals drei, sieben und neun Jahre alt) in dem See spielten, plötzlich aber regungslos auf dem Bauch im Wasser trieben. Sascha-Daniel M. reagierte sofort, ging selbst in den See und rettete die Kinder. Alle drei waren kurzzeitig bewusstlos, das dreijährige Mädchen wurde von Sascha-Daniel M. erfolgreich reanimiert. Am 5. September stach ein Schüler eines Essener Berufskollegs mehrfach mit einem Messer auf seine Lehrerin ein. Kurz nach der Tat trafen Hannah S. und Enrico P. auf dem Schulflur auf die verletzte Lehrerin und leisteten Erste Hilfe. Dabei riskierten sie durchaus ihre eigene Gesundheit, da sie nicht ausschließen konnten, dass der Tatverdächtige zurückkommt. Auf die Frage des Polizeipräsidenten, ob sie denn keine Angst gehabt hätten, antworten die jungen Erwachsenen: "Doch, aber wir haben trotzdem geholfen." Unsere ursprüngliche Pressemeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/lehrerin-durch-17-jaehrigen-in-berufskolleg-angegriffen Großen Einsatz zeigte auch Angelina A., als sie am 17. September Erste Hilfe bei einer 84-Jährigen leistete. Die Seniorin war in Essen-Kupferdreh von einem Lkw überrollt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Zusammen mit anderen Pflegekräften, die gerade in der Nähe eine Fortbildung besuchten, eilte sie zum Unfallort und nutzte zwei Gürtel, um die Leistenarterien der Verletzten abzubinden. Weitere Ersthelfer versuchten, die Frau zu reanimieren. "Wir hatten zum Glück das richtige Know-How um der Frau zu helfen", sagt Angelina A. bei der Preisverleihung am Mittwoch. Sie ist zurecht stolz auf das, was sie zusammen mit den anderen Kurs-Teilnehmenden geleistet hat. "Selbst für uns als Profis war das etwas Besonderes," sagt sie. Trotz aller Bemühungen starb die Seniorin zwei Wochen später im Krankenhaus. Hier finden Sie die Pressemeldung zu dem Unfall: https://essen.polizei.nrw/presse/84-jaehrige-fussgaengerin-von-lkw-erfasst-und-lebensgefaehrlich-verletzt "Wer anderen Menschen derart hilft, wie Sie es getan haben, verdient es, besonders geehrt zu werden. Sie sind Vorbilder. Ich danke Ihnen für Ihren Mut und Ihr Engagement", sagt Polizeipräsident Andreas Stüve. Die vier Geehrten und ihre Geschichten zeigen, dass Zivilcourage sich auf ganz unterschiedliche Art zeigen kann. "Manchmal reicht es schon, nicht wegzuschauen, Hilfe zu holen oder den Notruf zu wählen. Aber Sie haben noch viel mehr getan, dafür haben Sie meinen größten Respekt", sagt Andreas Stüve zum Abschluss der Ehrung./bw

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