Polizei Essen

POL-E: Essen: 23-Jähriger bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt - Präventionshinweise

Essen (ots)

45147 E-Holsterhausen: Am frühen Donnerstagmorgen zog sich ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer schwere Verletzungen bei einem Sturz auf der Holsterhauser Straße zu.

Gegen 0:45 Uhr alarmierte ein Zeuge den Rettungsdienst und die Polizei, nachdem er einen schwer verletzten Mann auf der Holsterhauser Straße in Höhe der Billrothstraße aufgefunden hatte. Der 23-jährige Essener lag beim Eintreffen der Rettungskräfte neben einem E-Scooter einer Mietfirma stark blutend auf der Fahrbahn. Die Rettungskräfte brachten den Verletzten umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Unter anderem aufgrund der starken Kopfverletzungen mussten die behandelnden Ärzte zwischenzeitig von einer Lebensgefahr ausgehen.

Nach ersten Erkenntnissen trug der Essener zum Zeitpunkt des Sturzes keinen Helm und war womöglich alkoholisiert. Da ein Alkoholvortest aufgrund der Verletzungen nicht mehr möglich war, wird der genaue Wert über eine Blutprobe bestimmt. Noch in der Nacht stellten die Einsatzkräfte den Führerschein des 23-Jährigen sicher. Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Damit Sie mit Ihrem E-Scooter sicher ans Ziel kommen, gibt Ihnen die Polizei einige Tipps:

- Alkohol ist tabu - Auf dem E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie am Steuer eines Autos.

- Ein Helm schütz - Immer wieder erleiden Unfallopfer bei Stürzen mit E-Scootern schwere Kopfverletzungen. Ein Helm kann Sie vor schweren Folgen schützen.

- Nicht auf dem Gehweg fahren - sollte kein Radweg vorhanden sein, nutzen Sie bitte die Fahrbahn. /Wrk

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