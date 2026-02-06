Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zettel mit PIN auf EC-Karte geklebt

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Eine junge Frau aus dem Landkreis Kaiserslautern hat in den vergangenen Tagen die EC-Karte ihrer Bank verloren. Das Pikante daran: An der Karte klebte ein Zettel mit der Zugangs-PIN.

Wie die 18-Jährige am Donnerstag bei der Polizei meldete, stellte sie in den Tagen nach dem Verlust der Karte ungewöhnliche Kontobewegungen fest: Zunächst wurde von Unbekannten ein insgesamt fünfstelliger Betrag auf das Konto eingezahlt und anschließend in mehreren kleineren Beträgen wieder abgebucht. - Allerdings blieb am Ende unterm Strich für die junge Frau ein kleines "Minus" übrig, denn die Täter hatten mehr abgebucht als eingezahlt.

Nachdem sich die 18-Jährige an die Polizei wandte, halfen die Beamten ihr dabei, das Konto sperren zu lassen, um es gegen unbefugte Zugriffe zu schützen. Die Ermittlungen nach den unberechtigten Nutzern laufen.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei noch einmal: Bitte bewahren Sie Ihre Kredit- und EC-Karten niemals zusammen mit der dazugehörigen PIN auf! Falls Sie sich die Zugangsnummer nicht merken können und notieren müssen, stecken Sie diesen Zettel unbedingt in eine andere Tasche als die Karte oder den Geldbeutel - damit potenziellen Dieben auf keinen Fall beides zusammen in die Hände fällt! |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell