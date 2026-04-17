Polizei Essen

POL-E: Essen: Tödlicher Verkehrsunfall in Essen-Kray: Fußgängerin von LKW überrollt

Essen (ots)

45307 E-Kray: Am Freitagvormittag fuhr ein LKW eine 94-jährige Fußgängerin auf der Krayer Straße an. Die Seniorin verstarb noch am Einsatzort an den schweren Verletzungen. Die Feuerwehr betreute zahlreiche Zeugen und Ersthelfer. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Gegen 11:25 Uhr überrollte ein LKW eine 94-jährige Fußgängerin auf der Fahrbahn der Krayer Straße in Höhe der Joachimstraße. Die Essenerin verstarb aufgrund der schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die Feuerwehr betreute mit Seelsorgern zahlreiche Unfallzeugen und Ersthelfer. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen sicherte noch am Nachmittag die Unfallspuren. Hierbei kamen unter anderem ein 3D-Scanner und eine Drohne zum Einsatz.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Krayer Straße in Fahrtrichtung Korthover Weg voll gesperrt werden. Auch die Autobahnabfahrten der A40 mussten an Anschlussstelle Essen-Kray in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden./Wrk

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