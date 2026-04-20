Polizei Essen

POL-E: Essen: Versuchter Raub auf Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45309 E.-Schonnebeck: Freitagmittag (17. April) versuchte ein bislang unbekanntes Duo eine Seniorin (81) in der Westbergstraße zu berauben. Sie flüchteten im Anschluss ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 81-jährige Essenerin ging gegen 13 Uhr auf der Westbergstraße in Richtung Schonnebeckhöfe. Es hielt ein dunkler, mit zwei Männern besetzter PKW neben ihr. Der Mann auf dem Beifahrersitz fragte die Seniorin nach dem Weg zum nächstgelegenen Krankenhaus. Sie beschrieb den beiden die Route, als der Beifahrer plötzlich ausstieg und der Essenerin ihre Goldkette vom Hals riss. Die rüstige Dame konnte dem Mann die Kette zurück entreißen. Das Duo flüchtete anschließend ohne Beute in Richtung Schonnebeckhöfe. Die 81-Jährige blieb unverletzt.

Die Seniorin beschreibt den Beifahrer als ca. 40-45 Jahre alt, 1,65 m groß sowie von kräftiger Statur. Zudem habe er eine helle Jacke und eine dunkle Hose getragen. Er habe südländisch ausgesehen, habe schwarze kurze Haare und keinen Bart. Der Autofahrer habe eine dunkle Jacke getragen und sei ca. 25 Jahre alt. Zu dem PKW kann lediglich gesagt werden, dass es sich um ein schwarzes Fahrzeug handelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Duo machen können. Insbesondere eine Zeugin, die sich zum Tatzeitpunkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite befunden haben soll, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte telefonisch 0201/829-0 oder per Mail an hinwei-se.essen@polizei.nrw.de. /aro

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