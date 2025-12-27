Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: 23-jähriger Reisender mit Machete am Hauptbahnhof Schwerin festgestellt
Schwerin (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten am Freitagnachmittag (26.12.2025) im Bereich des Schweriner Hauptbahnhofs einen 23-jährigen Deutschen. Der Reisende führte in seinem Rucksack eine zugriffsbereit verstaut Machete mit sich.
Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich zudem heraus, dass eine Fahndungsnotierung zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Schwerin vorlag.
Die Bundespolizisten stellten die Machete sicher und leiteten, gegen den polizeibekannten Mann, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Sascha Alexas
Telefon: 0381 / 2083 - 1003
E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.
Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.
Dazu gehören insbesondere:
- der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell