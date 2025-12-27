Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: 23-jähriger Reisender mit Machete am Hauptbahnhof Schwerin festgestellt

Schwerin (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten am Freitagnachmittag (26.12.2025) im Bereich des Schweriner Hauptbahnhofs einen 23-jährigen Deutschen. Der Reisende führte in seinem Rucksack eine zugriffsbereit verstaut Machete mit sich.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich zudem heraus, dass eine Fahndungsnotierung zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Schwerin vorlag.

Die Bundespolizisten stellten die Machete sicher und leiteten, gegen den polizeibekannten Mann, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

