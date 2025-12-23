Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt europäischen Haftbefehl im Überseehafen

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten heute Morgen einen 38-jährigen litauischen Staatsangehörigen im Überseehafen. Der Mann war mit einem Reisebus auf dem Weg nach Schweden, als die Polizisten ihn im Rahmen der grenzpolizeilichen Kontrolle überprüften.

Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein europäischer Haftbefehl aus Lettland vorlag.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest. Nachdem der zuständige Richter die Haft bestätigte, brachten ihn die Polizeibeamten in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Von dort erfolgt seine Auslieferung an die lettischen Behörden.

