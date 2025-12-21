Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Haftbefehl bei Einreise vollstreckt

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten heute im Überseehafen einen 23-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Dieser reiste zuvor mit der Fähre aus Schweden ein. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Coburg vorlag. Zuvor verurteilte ihn das Amtsgericht Lichtenfels aufgrund Diebstahls zu einer Geldstrafe von 4800 Euro.

Der Mann, der in der Vergangenheit ähnliche Delikte beging, beglich die geforderte Geldstrafe sowie die Kosten des Verfahrens und entging dadurch einer Freiheitsstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell