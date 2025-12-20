Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz am Hauptbahnhof Rostock

Rostock (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Rostock führte am gestrigen Abend gemeinsam mit Kräften der Landespolizei, der DB Sicherheit sowie dem Kommunalen Ordnungsdienst einen weiteren Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität am Hauptbahnhof Rostock durch. Dabei kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 114 Personen und durchsuchten davon 84 sowie deren mitgeführte Sachen. Im Ergebnis der Maßnahmen stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten fest:

- Vier Verstöße gegen das Waffengesetz aufgrund des Mitführens von Messern, Pfefferspray, einem Teleskopschlagstock sowie einer Schreckschusswaffe

- Einen Verstoß gegen Weisungen im Rahmen einer Führungsaufsicht nach dem Strafgesetzbuch

Die Einsatzkräfte identifizierten zudem fünf zur Fahndung ausgeschriebene Personen. Die Beamtinnen und Beamten stellten alle gefährlichen Gegenstände sicher und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Insgesamt beteiligten sich 27 Kräfte der Bundespolizei und ihrer Ordnungspartner an dem Einsatz. In den vergangenen Wochen und Monaten führte die Bundespolizeiinspektion Rostock bereits mehrere gleichlautende Schwerpunkteinsätze gemeinsam mit ihren Partnern durch. Mit diesen Maßnahmen stärkt die Bundespolizei das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung an Bahnhöfen und Haltepunkten der Region und deckt das Dunkelfeld des Mitführens verbotener Gegenstände auf.

