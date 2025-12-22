Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Widerstand bei Kontrolle am Rostocker Hauptbahnhof

Rostock (ots)

Bundespolizisten beendeten am Sonntagabend (21. Dezember 2025) das aggressive Verhalten eines stark alkoholisierten Mannes am Hauptbahnhof Rostock.

Gegen 18:07 Uhr informierte die DB-Sicherheit die Bundespolizei über einen randalierenden Mann auf der Nordseite des Bahnhofs. Eine Streife traf kurz darauf auf den 35-jährigen Deutschen. Der Mann versuchte, in den Bahnhof zu gelangen, obwohl die Sicherheitsmitarbeiter ihm dies untersagten. Als die Beamten ihn ansprachen schubste er einen Polizisten und beleidigte die Einsatzkräfte. Die Bundespolizisten überwältigten ihn und legten ihm Handfesseln an.

Während der Durchsuchung trat der Mann mehrfach nach den Beamten, die ihn anschließend auch die Beine fesselten, um weitere Angriffe zu verhindern. Trotz der Fesselung leistete er weiter Widerstand. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt.

Kurze Zeit später traf der Rettungsdienst und ein Notarzt ein. Sie brachten die Person in die Universitätsklinik Rostock. Dort erfolgte eine gerichtlich angeordnete Blutentnahme.

Die Bundespolizei leitete, gegen den bereits polizeibekannten Mann, ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell