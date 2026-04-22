Polizei Essen

POL-E: Essen: 54-jähriger Golf-Fahrer gerät in den Gegenverkehr und kollidiert mit Skoda

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig: Gestern Abend (21. April) geriet ein 54-jähriger Essener mit seinem VW Golf auf der August-Thyssen-Straße aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia. Der 54-Jährige wurde schwer verletzt, die 52-jährige Skoda-Fahrerin leicht.

Gegen 19 Uhr fuhr der Essener mit seinem VW Golf auf der August-Thyssen-Straße in Fahrtrichtung Kettwig. Zwischen der Essener Straße und "Am Stoot" geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Skoda zusammen. Kräfte des Rettungsdienstes versorgten beide Unfallbeteiligte vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Golf-Fahrer wurde schwer verletzt, die Skoda-Fahrerin leicht und konnte das Krankenhaus noch am selben Tag verlassen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden sichergestellt. Warum der 54-Jährige in den Gegenverkehr geriet, ist Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats. /RB

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