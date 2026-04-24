Polizei Essen

POL-E: Essen: 25-Jährige stürzt nach Gefahrenbremsung im Bus - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck-Mitte: Am gestrigen Morgen (23. April) ereignete sich auf der Borbecker Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 25-jährige Essenerin leicht verletzte. Sie stürzte im Bus, nachdem dieser eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 9:30 Uhr saß die junge Frau in dem Linienbus 170 in Fahrtrichtung Steele, als der Bus auf Höhe der Haltestellte Borbeck plötzlich stark abgebremst wurde. Dabei fiel die 25-Jährige von ihrem Sitz und stieß gegen eine Haltestange. Nach Angaben des Busfahrers musste dieser die Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit einem vor ihm fahrenden Motorroller zu verhindern. Der Fahrer des Rollers habe zuvor unvermittelt und ohne erkennbaren Grund gebremst, sodass der Busfahrer selbst auch stark abbremsen musste. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle.

Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt nun wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de.

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