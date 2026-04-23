Polizei Essen

POL-E: Essen: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin - Polizei bittet um Hinweise und warnt

Essen (ots)

45309 Essen-Kray: Zwei unbekannte Männer verschafften sich gestern Morgen (22. April) Zugang zu der Wohnung einer 83-Jährigen in der Kellinghausstraße in Kray und erbeuteten Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages sowie diverse Schmuckstücke. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Männer schellten morgens an der Haustür der Seniorin und teilten ihr mit, dass die Dachpfannen des Hauses verschoben seien und man dort nun nachbessern müsse. Die Frau zeigte den bei-den Männern den Zugang zu ihrem Dachboden. Einer der Unbekannten betrat diesen dann, angeblich um den Dachboden auszumessen. Gemeinsam mit dem anderen Mann wartete die 83-Jährige in ihrer Küche, bis die Messarbeiten abgeschlossen waren. Die "Handwerker" teilten ihr daraufhin mit, dass die Reparatur 3300 Euro kosten würde.

Da sie so viel Bargeld nicht zuhause hatte, fuhr die Dame gemeinsam mit einem der Unbekannten zur Bank, um dort das geforderte Geld abzuheben - der zweite Mann hatte sich zu diesem Zeit-punkt bereits verabschiedet. Nachdem sie ihm das Bargeld übergeben hatte, sagte der unbekannte Mann, dass er nun Materialien besorgen und dann wiederkommen würde. Die Seniorin wartete vergeblich auf die Rückkehr des "Handwerkers", begab sich daher wieder zurück zu ihrer Wohnung und stellte dort fest, dass ihre Schmuckschatulle geöffnet und geleert worden war.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die gemeinsame Busfahrt der Seniorin mit dem Tatverdächtigen beobachtet haben. Die 83-Jährige und der Unbekannte stiegen an der Haltestelle Rheinelbeweg ein und fuhren mit der Linie 170 in Richtung Steele bis zum Krayer Markt. Der genaue Zeitpunkt ist unbekannt, die Tat hat sich jedoch im Laufe des Vormittags abgespielt. Die Dame beschrieb den Unbekannten als einen ca. 40-45 Jahre alten Mann mit dunkelblonden Haaren. Er sei rund 1,70m groß gewesen und trug zur Tatzeit eine blaue Arbeitshose. Die Seniorin selbst hatte zu diesem Zeitpunkt eine orangefarbene Jacke an.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinwei-se.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen melden. Außerdem möchte die Polizei diese Tat zum Anlass nehmen, um erneut vor Trickdieben zu warnen. Immer wieder versuchen Kriminelle mit unterschiedlichen Tricks in die Wohnung ihrer oft betagten Opfer zu gelangen. Sie geben sich zum Beispiel als Wasserwerker, Handwerker, Bekannte von Nachbarn oder Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus. Anschließend lenken sie die Bewohner ab, während ein Komplize die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Oft bemerken die Bestohlenen erst einige Zeit später, dass etwas in der Wohnung fehlt. Um sich vor Trickdieben zu schützen, rät die Polizei:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung oder Ihr Haus!

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst beauftragt haben oder die Ihnen von der Hausverwaltung angekündigt wurden!

- Sollten Sie Zweifel haben, rufen Sie die Hausverwaltung an!

- Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, wie z.B. einem Wasserrohrbruch, nicht drängen.

- Öffnen Sie die Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre! Wenn Sie keine Türsperre haben, öffnen Sie die Tür nicht und sprechen Sie durch die geschlossene Tür.

- Fordern Sie Mitarbeiter öffentlicher Betriebe auf, ihren Dienstausweis vorzuzeigen und prüfen Sie diesen kritisch!

- Sollten Sie Zweifel haben, rufen Sie bei der Behörde an, von der der Unbekannte angeblich entsandt wurde! Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus! Rufen Sie keine Telefon-nummern an, die der Unbekannte Ihnen gibt.

- Lassen Sie den Unbekannten solange vor der Tür warten!

- Sollte der Unbekannte zudringlich werden, wehren Sie sich energisch! Rufen Sie im Notfall um Hilfe!

- Wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt, informieren Sie die Polizei über die Notrufnummer 110!

- Dies gilt selbstverständlich auch für den Fall, dass Sie Opfer eines Trickdiebstahls geworden sind. /LG

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