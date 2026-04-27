POL-E: Essen: Kind in Kleingartenanlage durch Hundebiss schwer verletzt
Essen (ots)
45326 E.-Altenessen-Süd: Ein fünfjähriges Kind wurde Freitagabend (24. April) durch einen Hundebiss in einer Kleingartenanlage in der Rahmstraße schwer verletzt. Der Hund befindet sich inzwischen in Obhut eines Tierheims.
Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Fünfjährige aus Essen mit seiner Familie gegen 17:36 Uhr in der Kleingartenanlage. Ein Hund (Antikdogge) lief aus dem Garten einer dortigen Parzelle und biss dem Kleinkind in den Kopf. Der Fünfjährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Der 29-jährige Besitzer des Hundes (deutsche Staatsangehörigkeit) befand sich zur Zeit des Angriffs in der Hütte der Parzelle. Da er vor Ort angab, Alkohol getrunken zu haben, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) nahmen den Hund mithilfe der polizeilichen Diensthundeführer in Obhut und brachten ihn in ein Tierheim.
Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger sowie gefährlicher Körperverletzung gegen den 29-jährigen Essener. /aro
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