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Polizei Essen

POL-E: Essen: Kind in Kleingartenanlage durch Hundebiss schwer verletzt

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Ein fünfjähriges Kind wurde Freitagabend (24. April) durch einen Hundebiss in einer Kleingartenanlage in der Rahmstraße schwer verletzt. Der Hund befindet sich inzwischen in Obhut eines Tierheims.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Fünfjährige aus Essen mit seiner Familie gegen 17:36 Uhr in der Kleingartenanlage. Ein Hund (Antikdogge) lief aus dem Garten einer dortigen Parzelle und biss dem Kleinkind in den Kopf. Der Fünfjährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 29-jährige Besitzer des Hundes (deutsche Staatsangehörigkeit) befand sich zur Zeit des Angriffs in der Hütte der Parzelle. Da er vor Ort angab, Alkohol getrunken zu haben, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) nahmen den Hund mithilfe der polizeilichen Diensthundeführer in Obhut und brachten ihn in ein Tierheim.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger sowie gefährlicher Körperverletzung gegen den 29-jährigen Essener. /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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