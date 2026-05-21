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POL-KI: 260521.2 Plön: 92-Jähriger aus Plön vermisst

POL-KI: 260521.2 Plön: 92-Jähriger aus Plön vermisst
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Plön (ots)

Seit Montagmittag, 18. Mai 2026, wird der 92-jährige Manfred E. vermisst. Zuletzt wurde der Mann an seiner Wohnanschrift in Plön gesehen.

Manfred E. ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Der Vermisste ist 160 cm groß, von dünner Statur und hat leichte Tränensäcke. Sein volles graues Haar trägt er zurückgekämmt. Zur aktuellen Kleidung ist nichts bekannt.

Personen, die Herrn E. gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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