Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260520.1 Kiel: 21-Jährige aus Kiel vermisst

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Kiel (ots)

Seit Samstagmorgen wird die 21-jährige Lea Sophie E. vermisst.

Vermisst ist Frau E. seit dem 16.05.2026, um 04:30 Uhr, aus Kiel. Lea Sophie E. ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Frau E. könnte sich sowohl im Kieler Stadtgebiet als auch in weiteren Orten in Schleswig-Holstein aufhalten. So gelten als mögliche weitere Aufenthaltsorte der Vermissten die Städte Neumünster, Itzehoe und Bad Oldesloe.

Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Frau E. hat eine schlanke Statur und ist ca. 160 cm groß. Sie könnte mit einer eng anliegenden Jogginghose von Nike, einem ¼ ZIP-Pullover von Ellesse in dunkelgrau, weißen Adidas Schuhen mit glänzenden Logo-Streifen und einer schwarzen Jacke bekleidet sein. Zudem könnte sie eine grau-schwarze Handtasche bei sich tragen.

Personen, die Frau E. gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Magnus Gille

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