PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260520.1 Kiel: 21-Jährige aus Kiel vermisst

POL-KI: 260520.1 Kiel: 21-Jährige aus Kiel vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Kiel (ots)

Seit Samstagmorgen wird die 21-jährige Lea Sophie E. vermisst.

Vermisst ist Frau E. seit dem 16.05.2026, um 04:30 Uhr, aus Kiel. Lea Sophie E. ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Frau E. könnte sich sowohl im Kieler Stadtgebiet als auch in weiteren Orten in Schleswig-Holstein aufhalten. So gelten als mögliche weitere Aufenthaltsorte der Vermissten die Städte Neumünster, Itzehoe und Bad Oldesloe.

Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Frau E. hat eine schlanke Statur und ist ca. 160 cm groß. Sie könnte mit einer eng anliegenden Jogginghose von Nike, einem ¼ ZIP-Pullover von Ellesse in dunkelgrau, weißen Adidas Schuhen mit glänzenden Logo-Streifen und einer schwarzen Jacke bekleidet sein. Zudem könnte sie eine grau-schwarze Handtasche bei sich tragen.

Personen, die Frau E. gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Magnus Gille

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 15:58

    POL-KI: 260519.5 Kiel: 87-Jähriger aus Kiel angetroffen - Folgemeldung zu 260519.4

    Kiel (ots) - Der seit heute Morgen vermisste 87-Jährige konnte angetroffen werden. Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden. Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten. Magnus Gille Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 12:37

    POL-KI: 260519.3 Kiel: Unfall zwischen zwei Pedelec-Fahrinnen in der Projensdorfer Straße

    Kiel (ots) - Am Montagnachmittag stießen zwei Pedelec-Fahrerin mit ihren Fahrzeugen auf dem Radweg in der Projensdorfer Straße zusammen. Dabei verletzte sich eine der Beteiligten schwer. Am Montag, den 18.05.2026, gegen 15:15 Uhr, sei eine 88-jährige Frau auf ihrem Pedelec von der Straße Wenrade unmittelbar nach links auf den Radweg der Projensdorfer Straße ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 10:22

    POL-KI: 260519.2 Kiel: Gewässerverunreinigung in der Kieler Nordschleuse

    Kiel (ots) - Am Montag, den 18.05.2026, gegen 13:40 Uhr, erhielten die Beamten des Wasserschutzpolizeireviers Kiel Kenntnis über eine Gewässerverunreinigung in der Kieler Nordschleuse des Nord-Ostsee-Kanals. Ein unter zypriotischer Flagge fahrender Frachter habe nach ersten Ermittlungen eine ölhaltige Substanz in das Wasser eingeleitet. Diese erstreckte sich auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren