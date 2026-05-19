Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260519.5 Kiel: 87-Jähriger aus Kiel angetroffen - Folgemeldung zu 260519.4

Kiel (ots)

Der seit heute Morgen vermisste 87-Jährige konnte angetroffen werden.

Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Magnus Gille

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