Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260519.3 Kiel: Unfall zwischen zwei Pedelec-Fahrinnen in der Projensdorfer Straße

Kiel (ots)

Am Montagnachmittag stießen zwei Pedelec-Fahrerin mit ihren Fahrzeugen auf dem Radweg in der Projensdorfer Straße zusammen. Dabei verletzte sich eine der Beteiligten schwer.

Am Montag, den 18.05.2026, gegen 15:15 Uhr, sei eine 88-jährige Frau auf ihrem Pedelec von der Straße Wenrade unmittelbar nach links auf den Radweg der Projensdorfer Straße eingebogen. Sowohl sie als auch eine auf dem Radweg aus Richtung des Projensdorfer Gehölzes entgegenkommende 27-jährige Pedelec-Fahrerin hätten versucht, einen Zusammenstoß zu vermeiden und seien jeweils nach rechts ausgewichen. Zu einem leichten Kontakt zwischen den beiden Rädern sei es dennoch gekommen. Die 88 Jahre alte Frau sei schließlich mit ihrem Fahrzeug umgekippt und hätte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Beamte des 1. Polizeireviers Kiel nahmen am Einsatzort den Unfall auf. Der Rettungsdienst brachte die 88-Jährige in ein Krankenhaus. Die andere Unfallbeteiligte blieb unverletzt.

Magnus Gille

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