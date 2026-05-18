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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260518.2 Kiel: Erfolgreiche Ermittlungen gegen Betrüger

Kiel (ots)

Am vergangenen Dienstag (12.05.26) durchsuchte die Kriminalpolizei Kiel zwei Wohnungen in Nordrhein-Westfalen wegen des Verdachts des Bandenbetruges und stellte zahlreiche Beweismittel und Vermögenswerte sicher.

Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen gegen mehrere Personen, die durch vorgetäuschte Optimierungsleistungen für private Krankenversicherungen unter falscher Identität von einer Frau aus Kiel rund 200.000 Euro erlangt haben sollen.

Am letzten Dienstag setzte das Kommissariat 14 der Bezirkskriminalinspektion Kiel einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Kiel um und durchsuchte die Wohnungen zweier Beschuldigter. Diese und weitere Personen stehen im Verdacht des besonders schweren Fall des Betruges.

Die spätere Geschädigte habe die Leistungen ihrer privaten Krankenversicherung optimieren wollen. Dazu habe sie sich im Internet informiert und sei auf eine Firma gestoßen, die dort ebensolche Optimierungsleistungen versprach. Nach telefonischem Kontakt und überzeugend klingenden Angeboten für Versicherungsverträge und Geldanlagen habe die Frau mehrfach, über einen Zeitraum von gut einem halben Jahr, Zahlungen an die Beschuldigten geleistet und mehrfach Bargeld an den angeblichen Versicherungsvertreter übergeben. Die versprochenen Leistungen blieben aus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 200.000 Euro.

Das Kommissariats 14 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat durch umfangreiche Ermittlungen mehrere Beschuldigte festgestellt. Drei Männer im Alter von 25 und 34 Jahren besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Ebenfalls tatverdächtig sind ein 23-jähriger Kosovare und ein 30-jähriger Türke.

Im Zuge der gegen sie laufenden Ermittlungen durchsuchten Einsatzkräfte am letzten Dienstag mehrere Objekte, darunter die Wohnung eines Beschuldigten. Dabei stellten die Beamten diverse Beweismittel sicher. Darüber hinaus konnten Vermögenswerte gesichert werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zu folgenden Verhaltensweisen:

   - Informieren Sie sich umfangreich über das Thema "Optimierung 
     privater Krankenversicherungen". Nutzen Sie dazu seriöse 
     Quellen.
   - Informieren Sie sich über mögliche Anbieter, bevor Sie ein 
     Investment tätigen.
   - Setzen Sie sich gegebenenfalls mit Ihrer 
     Versicherungsgesellschaft oder der Verbraucherzentrale in 
     Verbindung.
   - Angebote und Leistungen sollten Ihnen schriftlich vorgelegt 
     werden. Prüfen Sie die Angebote mit der gebotenen Sorgfalt.
   - Seien Sie skeptisch, sofern ein Anbieter von Ihnen die 
     Einzahlung der Investmenteinlage in Form von Bargeldübergaben 
     verlangt.

Mathias Stöwer / Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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