Polizeidirektion Kiel

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Preetz: Bedrohung auf dem Markplatz - Polizei sucht Zeugen

Kreis Plön (ots)

Am Freitagnachmittag, den 24. April 2026, kam es auf dem Preetzer Markplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Dabei soll auch Pfefferspray eingesetzt worden sein. Die Polizeistation Preetz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Die Tat ereignete sich bereits am Freitag, den 24. April, gegen 15:30 Uhr, mitten auf dem zu diesem Zeitpunkt belebten Marktplatz in Preetz. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei junge Männer zunächst vor einem Supermarkt in Höhe Lange Brückstraße lautstark in Streit geraten. Daraufhin habe einer der Männer ein Pfefferspray eingesetzt und sei anschließend in die Lange Brückstraße geflüchtet. Kurze Zeit später sei dieselbe Person zurückgekehrt und der Streit habe sich vor dem Brunnen auf dem Marktplatzes fortgesetzt. Im Zuge der weiteren lautstarken Auseinandersetzung soll es zu einer Bedrohung gekommen sein.

Die Polizeistation Preetz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen. Zur Aufklärung des Sachverhalts werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die sich am 24. April, gegen 15:30 Uhr, auf dem Marktplatz aufgehalten haben und Angaben zu der Auseinandersetzung machen können.

Hinweise nimmt die Polizeistation Preetz unter der Telefonnummer 04342 / 10 770 entgegen.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

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