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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260515.1 Kiel
Kreis Plön: Himmelfahrt - Positive Bilanz

Kiel / Kreis Plön (ots)

Der gestrige Himmelfahrtstag verlief aus polizeilicher Sicht nahezu störungsfrei. Insgesamt registrierten die Einsatzkräfte in Kiel und im Kreis Plön weitaus weniger Teilnehmer sogenannter Vatertags-Touren als im Vorjahr.

Die Einsatzkräfte der Polizeidirektion Kiel waren an Himmelfahrt mit verstärkten Kräften im Einsatz. Hierbei legten sie ein besonderes Augenmerk auf Örtlichkeiten, die in den Vorjahren auffallend stark von feiernden Personen frequentiert waren.

In Kiel befand sich einer der sogenannten Hotspots im Schrevenpark. Hier versammelten sich in den frühen Abendstunden zirka 2000 Personen. Gegen 19:15 Uhr kam es dort zu einer Körperverletzung. Die Einsatzkräfte nahmen eine Strafanzeige auf und erteilten dem Tatverdächtigen einen Platzverweis, dem dieser auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht nachkam. Daraufhin nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und fertigten eine Strafanzeige.

Gegen kurz vor 22 Uhr stellten die Polizeikräfte im Schrevenpark eine 25 köpfige Personengruppe fest, die dem Anschein nach aggressives Verhalten zeigte. Um möglichen Übergriffen durch Teilnehmer dieser Gruppe vorzubeugen und dadurch friedlich Feiernde zu schützen, sprachen die Beamtinnen und Beamten einen Platzverweis gegen diese Gruppe aus.

Darüber hinaus kam es zu wenigen Fällen, in denen Einsatzkräfte Personen Hilfe leisteten, weil diese durch Alkoholkonsum beeinträchtigt waren. Zwei Personen mussten durch den Rettungsdienst betreut werden. In den übrigen Fällen erfolgte die weitere Betreuung durch Begleitpersonen.

Im Kreis Plön kam es im Tagesverlauf in der Gemeinde Dobersdorf zu einer Körperverletzung. Ein 35-jähriger Mann soll dort zunächst eine Jugendruppe belästigt und im weiteren Verlauf eine Person aus dieser Gruppe geschlagen haben. Die Einsatzkräfte stellten den Tatverdächtigen noch vor Ort fest und fertigten eine entsprechende Strafanzeige.

Zu weiteren nennenswerten Vorfällen kam es im Bereich der Polizeidirektion Kiel nicht.

Mathias Stöwer, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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