Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260512.2 Kreis Plön: Bootsunfall auf Plöner See - Beherzte Retter verhindern Schlimmeres

Kreis Plön (ots)

Am Freitag (08.05.26) kam es auf dem Großen Plöner See zu einem Bootsunfall. Zwei Personen kenterten mit einer Weserjolle und trieben im kalten Wasser. Durch das beherzte Eingreifen freiwilliger Helfer konnten die Verunglückten schnell gerettet werden.

Am vergangenen Freitag, gegen 15:15 Uhr, informierte ein Anrufer die Einsatzleitstelle über einen Unglücksfall auf dem Großen Plöner See. Von einem Aussichtspunkt der Prinzeninsel habe der Anrufer zunächst laute Hilfeschreie gehört und anschließend eine gekenterte Jolle auf dem See gesehen. Daraufhin setzte der Mann den Notruf ab und behielt die Situation im Auge.

Die alarmierten Rettungskräfte informierten noch auf der Anfahrt zum Einsatzort einen am Großen Plöner See ansässigen Segelverein. Dort hielten sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen auf und machten sich sofort mit zwei Schlauchbooten auf den Weg zur Unglücksstelle.

Durch das schnelle und beherzte Einschreiten gelang es den freiwilligen Rettern, beide verunglückten Personen aus dem 12 Grad kalten Plöner See an Bord zu nehmen. Einsatzkräfte des Polizeireviers Plön nahmen die Geretteten an Land in Empfang. Nachdem sie sich ihrer nassen Kleidung entledigt hatten, konnten sich der 54-jährige Mann und dessen Ehefrau im Streifenwagen aufwärmen und von dem Vorfall berichten. Demnach waren die beiden gegen Mittag mit der gemieteten Jolle zur Segeltour aufgebrochen. Unmittelbar vor dem Kentern sei das fixierte Segel von einer Windböe erfasst worden, wodurch die Weserjolle gekippt sei. Seine Frau sei in das Wasser gefallen. Er selbst habe sich mit dem Fuß in einem Seil, dass zusätzlich an dem 50 Kilogramm schweren Eisenschwert befestigt war, verfangen und sei ebenfalls ins Wasser gefallen. Den Kopf habe er dabei nur knapp über Wasser halten können. Letztlich sei es ihm trotz zunehmendem Kälteempfinden gelungen, das Seil selbständig mit einem Messer durchzuschneiden.

Zwei Rettungswagenbesatzungen untersuchten das Paar noch vor Ort und stellten eine leichte Unterkühlung fest, die glücklicherweise nicht im Krankenhaus behandelt werden musste.

Ebenfalls alarmiert waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bosau und Plön sowie die DLRG Bosau.

Da die Unglücksursache feststeht und der Bootsführer darüber hinaus im Besitz eines Segelscheins war, wird es keine weiteren polizeilichen Ermittlungen geben.

Die Polizeidirektion Kiel bedankt sich herzlich für das schnelle und beherzte Eingreifen der freiwilligen Retter. Sie haben durch ihren Einsatz Schlimmeres verhindert.

Mathias Stöwer / Polizeidirektion Kiel

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