Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260512.1 Kreis Plön: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Heikendorf

Kreis Plön (ots)

Gestern kam es auf dem Parkplatz Wiesenkamp / Schulredder zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei wurde ein parkendes Auto angefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizeistation Heikendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher sowie Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben der Fahrerin habe sie das Auto gegen 16:00 Uhr auf dem Großparkplatz abgestellt. Als sie gegen 17:30 Uhr zum Fahrzeug zurückgekehrt sei, habe sie einen Heckschaden an dem Kleinwagen festgestellt. Darüber hinaus habe der Pkw nun schräg in der Parklücke gestanden. Daraufhin habe die Frau die Polizei verständigt.

Einsatzkräfte der Polizeistation Heikendorf nahmen den Unfall vor Ort auf. Dabei stellten sie fest, dass der Pkw vermutlich durch die Wucht des Aufpralls mit der Fahrzeugfront teilweise in eine Hecke geschoben wurde und schräg in der Parklücke stand. Die genaueren Umstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher oder auch Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Heikendorf unter der Rufnummer 0431 / 160 1710 zu melden.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell