PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260519.2 Kiel: Gewässerverunreinigung in der Kieler Nordschleuse

Kiel (ots)

Am Montag, den 18.05.2026, gegen 13:40 Uhr, erhielten die Beamten des Wasserschutzpolizeireviers Kiel Kenntnis über eine Gewässerverunreinigung in der Kieler Nordschleuse des Nord-Ostsee-Kanals.

Ein unter zypriotischer Flagge fahrender Frachter habe nach ersten Ermittlungen eine ölhaltige Substanz in das Wasser eingeleitet. Diese erstreckte sich auf einer Fläche von ca. 60 x 50 Metern im Schleusenbecken.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Gewässerverunreinigung ein und ermitteln die Ursache der Verschmutzung. Die Feuerwehr Kiel verhinderte ein weiteres Austreten der Substanz.

Magnus Gille

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 09:27

    POL-KI: 260518.3 Kreis Plön / Preetz: Bedrohung auf dem Markplatz - Polizei sucht Zeugen

    Kreis Plön (ots) - Am Freitagnachmittag, den 24. April 2026, kam es auf dem Preetzer Markplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Dabei soll auch Pfefferspray eingesetzt worden sein. Die Polizeistation Preetz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen. Die Tat ereignete sich bereits am Freitag, den 24. April, gegen ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 12:46

    POL-KI: 260518.2 Kiel: Erfolgreiche Ermittlungen gegen Betrüger

    Kiel (ots) - Am vergangenen Dienstag (12.05.26) durchsuchte die Kriminalpolizei Kiel zwei Wohnungen in Nordrhein-Westfalen wegen des Verdachts des Bandenbetruges und stellte zahlreiche Beweismittel und Vermögenswerte sicher. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen gegen mehrere Personen, die durch vorgetäuschte Optimierungsleistungen für private ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 12:15

    POL-KI: 260518.1 Kiel: Fahrzeugführer verunfallen in Folge von Betäubungsmittelkonsum

    Kiel (ots) - Am vergangenen Wochenende ereigneten sich im Kieler Stadtgebiet zwei Unfälle, bei denen die Fahrzeugführer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Am Samstag, den 16.05.2026, gegen 11:00 Uhr sei ein 24-jähriger deutscher E-Scooterfahrer mit seinem Fahrzeug den Knooper Weg in Richtung Exerzierplatz gefahren. In Höhe der Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren