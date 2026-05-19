Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260519.2 Kiel: Gewässerverunreinigung in der Kieler Nordschleuse

Kiel (ots)

Am Montag, den 18.05.2026, gegen 13:40 Uhr, erhielten die Beamten des Wasserschutzpolizeireviers Kiel Kenntnis über eine Gewässerverunreinigung in der Kieler Nordschleuse des Nord-Ostsee-Kanals.

Ein unter zypriotischer Flagge fahrender Frachter habe nach ersten Ermittlungen eine ölhaltige Substanz in das Wasser eingeleitet. Diese erstreckte sich auf einer Fläche von ca. 60 x 50 Metern im Schleusenbecken.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Gewässerverunreinigung ein und ermitteln die Ursache der Verschmutzung. Die Feuerwehr Kiel verhinderte ein weiteres Austreten der Substanz.

Magnus Gille

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