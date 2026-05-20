Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260520.2 Kiel: Bunte Stühle für starke Kinderrechte - Viertklässler der Toni-Jensen-Grundschule übergeben der Polizeistation Dietrichsdorf einen Kinderrechtestuhl

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Kiel (ots)

Mit viel Kreativität, leuchtenden Farben und wichtigen Botschaften haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b der Toni-Jensen-Grundschule ein besonderes Projekt auf die Beine gestellt. Im Rahmen von zwei Projekttagen zum Thema Kinderrechte gestalteten die 19 Kinder der Inklusionsklasse insgesamt neun farbenfrohe Stühle, die künftig im Stadtteil verteilt aufgestellt werden.

Die Aktion ist Teil des Weges der Schule hin zur "Kinderrechteschule". Unterstützt wird dieses Programm durch die UNICEF. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Frau Kuske und Frau Mertens beschäftigten sich die Kinder intensiv mit den Rechten von Kindern weltweit - und machten diese kreativ sichtbar.

Jeder Stuhl steht für ein besonderes Kinderrecht. So symbolisiert ein grüner Stuhl das Recht auf Eltern und Familie, ein blauer und ein lilafarbener Stuhl das Recht auf Bildung. Ein hellblauer Stuhl steht für das Recht auf einen Namen, während Gelb die Gleichbehandlung aller Kinder symbolisiert. Die Farben sind von den Kindern frei gewählt worden. Und manchmal durfte die Erklärung auch ganz einfach sein: Ein pinker Stuhl wurde gewählt, "weil Pink einfach schön ist", wie die Kinder erklärten.

Besonders bewegend war für viele Kinder der Stuhl zum Thema "Schutz vor Gewalt", der der Polizei gewidmet wurde. Die Kinder führten dazu aus: "Die Polizei schützt unsere Kinderrechte und tritt für diese ein!"

Die Schülerinnen und Schüler übergaben heute Vormittag den Stuhl an die beiden Jugendsachbearbeiterinnen R. Stölting und M. Thun. Die beiden Polizistinnen kümmern sich neben ihrer Jugend- und Gewaltsachbearbeitung im Stadtteil auch um die Toni-Jensen-Schule.

Weitere gestaltete Stühle werden nun durch die Schule an verschiedenen Orten im Stadtteil aufgestellt - unter anderem bei der AWO, in Kindergärten, einer Apotheke, der Kirche, der Stadtteilbücherei sowie bei Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern. So sollen die bunten Kunstwerke viele Menschen erreichen und täglich an die Bedeutung der Kinderrechte erinnern.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Dietrichsdorf bedanken sich ganz herzlich für diese tolle Aktion im Stadtteil.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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