Wegen starker Rauchentwicklung musste die Produktion am Montagfrüh in einer Firma in Eberhardzell eingestellt werden.

Kurz nach 2 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einem Sägewerk in Eberhardzell aus. Ein Motor einer Presse war wohl heiß gelaufen. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung in dem Raum. In dem hielten sich keine Arbeiter auf. Die Sprinkleranlage ging in Betrieb. Ob sich Flammen gebildet hatten oder der Motor heiß gelaufen war, ist noch unklar. Die Feuerwehren aus Biberach, Eberhardzell und Mühlhausen waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Bei deren Eintreffen war kein Feuer mehr festzustellen. Auch vier Rettungswagen waren am Einsatz beteiligt. Verletzt wurde niemand. Ein technischer Defekt am Motor der Presse dürfte wohl ursächlich für die Hitzeentwicklung gewesen sein. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

