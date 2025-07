Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Wendlingen a. Neckar/A8 - Zu schnell gefahren

Sein Fahrkönnen überschätzte ein 31-Jähriger am Sonntag bei Wendlingen a. Neckar. Der Autofahrer ist mit seinem BMW in die Schutzplanken gekracht.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 20.45 Uhr auf der A8 zwischen den Anschlussstelle Wendlingen und Kirchheim (Teck)-West. Wohl wegen zu hoher Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen BMW und kam im Bereich der dreispurigen Stecke nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München unterwegs und prallte Höhe Rübholz (km 180) gegen den Bordstein. Von dort wurde der Pkw abgewiesen, schleuderte über alle drei Fahrstreifen und krachte in die rechten Schutzplanken. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen, der 31-Jährige zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Eine nachfolgende 57-Jährige fuhr mit ihrem Audi über Fahrzeugteile. Die lagen verstreut auf den Fahrspuren. Die Audifahrerin schaffte es noch bis zum Parkplatz Rübholz und blieb dort mit einem platten Reifen stehen. Der BMW wurde total beschädigt. Den Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten BMW schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Ein Abschlepper barg auch den Audi. An dem war ein Schaden von rund 2.500 Euro entstanden. Die Höhe des Schadens an den Leitplanken ist noch unklar. Die A8 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des BMW einspurig befahrbar. Um 23 Uhr war die Strecke wieder frei. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es wohl nicht.

++++1414827(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell