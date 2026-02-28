Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle in Herxheim am Berg
Herxheim am Berg (ots)
Am Freitagvormittag, den 27.02.2026, wurde durch Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik der Polizei Rheinland-Pfalz eine Geschwindigkeitskontrolle in Herxheim am Berg durchgeführt. Hierbei wurden bei hohem Verkehrsaufkommen insgesamt vier Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 48 km/h. Die Betroffenen wurden entsprechend gebührenpflichtig verwarnt.
