Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle in Herxheim am Berg

Herxheim am Berg (ots)

Am Freitagvormittag, den 27.02.2026, wurde durch Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik der Polizei Rheinland-Pfalz eine Geschwindigkeitskontrolle in Herxheim am Berg durchgeführt. Hierbei wurden bei hohem Verkehrsaufkommen insgesamt vier Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 48 km/h. Die Betroffenen wurden entsprechend gebührenpflichtig verwarnt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

SB: Otto, PK

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

