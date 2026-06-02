Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei führte Zweiradkontrollen in der Innenstadt durch und setzte dabei erneut Wünsche der Bürger um

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 20.05.2026 - 02.06.2026

Im Zeitraum vom 20.05.2026 bis 02.06.2026 führte das Polizeikommissariat Einbeck verstärkt Kontrollen von Fahrrädern und Elektrokleinstfahrzeugen, insbesondere E-Scootern, in der Innenstadt durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Bereich der Fußgängerzone sowie verkehrsberuhigte Zonen. Die Maßnahme fand erneut auf Anregungen der Einbecker Bürger, aus dem Dialogformat "Coffee with a Cop" statt, bei dem diese ihre Anliegen direkt an die Polizei herangetragen hatten. Einer der häufigsten Wünsche: - mehr Kontrollen in der Fußgängerzone bezüglich Fahrradfahrer und E-Scooter-Nutzern, zur Sicherheit und Rücksichtnahme im innerstädtischen Verkehr - Um den Bürgern auch zu zeigen, dass ihre Hinweise und Anregungen ernst genommen werden, fanden noch in der Woche vor dem nächsten Coffee with a Cop-Termin stationäre sowie auch mobile Kontrollen der Zweiradfahrer statt. Hierbei war die Polizei nicht nur uniformiert, sondern auch in zivil im Einsatz. Mit sehr viel Augenmaß wurde fehlerhaftes Verhalten der Zweiradfahrer von den kontrollierten Beamten angesprochen und jeweils mit einem kleinen Verwarngeld belegt. Mit Kindern und Jugendlichen wurde altersentsprechend ein verkehrserzieherisches Gespräch geführt. Insgesamt konnte die Polizei 205 Verkehrsverstöße durch Radfahrer und E-Scooter-Nutzer feststellen. Davon 71 Zweiradfahrer in Fußgängerzonen 16 Handynutzer während der Fahrt 2 alkoholisierte Radfahrer 2 E-Scooter-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss 2 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz durch E-Scooter 42 Zweiradfahrer auf Gehwegen 34 Verstöße entgegengesetzt der Einbahnstraße sowie diverse weitere Verstöße

Die Polizei appelliert aufgrund der von ihr festgestellten Verhaltensweisen weiterhin an alle Verkehrsteilnehmenden, Rücksicht aufeinander zu nehmen und bestehende Regeln zu beachten. Ziel der Kontrollen ist es, das Miteinander im öffentlichen Raum zu verbessern und Unfälle zu vermeiden. Aus diesem Grund kündigt die Polizei Einbeck auch zukünftige, engmaschige Kontrollen des Zweiradverkehrs an.

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