Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: "Coffee with a Cop": Bürgerformat der Polizei wieder auf dem Marktplatz

Einbeck (ots)

Einbeck, Marktplatz (Kr) Samstag, 06.06.2026; 10:30 Uhr - 13:30 Uhr

Das im vergangenen Jahr und bereits im April diesen Jahres sehr beliebte Dialogformat "Coffee with a Cop" kehrt erneut zurück auf den Marktplatz. Nachdem im vergangenen Jahr, mit über 650 Bürgergesprächen, alle Erwartungen übertroffen wurden, setzt die Polizei Einbeck auch 2026 wieder auf den persönlichen Austausch in entspannter Atmosphäre. PHK Krüger und PK Lochocki zurück auf dem Marktplatz Dass die Aktion im letzten Jahr sogar die Aufmerksamkeit des NDR Fernsehens auf sich zog, lag vor allem an der bewusst geschaffenen Wohlfühlatmosphäre" der Polizei, auf dem mit Fachwerk durchzogenen Marktplatz. Statt an einem Schreibtisch im Kommissariat, begegnen sich hier Polizeibeamtinnen -und beamte mit Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe - und zwar ganz zwanglos bei einer kostenlosen Tasse Kaffee. Das Ziel ist klar: Barrieren abbauen. Im Vordergrund steht dabei immer der persönliche Austausch, fernab von Bürokratie, einer Strafanzeige oder der Aufnahme von Ordnungswidrigkeiten. Hier darf gefragt, diskutiert und auch einfach mal nur "geschnackt" werden. Coffee with a Cop ist dabei aber viel mehr als nur Smalltalk oder eine nette Geste. Der Fokus liegt ganz klar auf den Sorgen, Nöten und Ängsten innerhalb der Bevölkerung; auf diese einzugehen und durch gezielte Folgemaßnahmen den Vorträgen der Mitteilenden Nachdruck zu verleihen und ein Gefühl von Sicherheit herzustellen. Die Polizei nutzt die Gespräche gezielt als Barometer für die Stimmung und die Sorgen in der Stadt. Die Bürgerinnen und Bürger können dabei direkt ansprechen, wo "der Schuh drückt". Daraus resultierende Erkenntnisse fließen im Nachgang direkt in die polizeiliche Arbeit und neue Einsatzkonzepte ein. So auch eine aktuell durchgeführte Zweiradkontrollwoche in der Innenstadt zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Im Bereich Prävention können u.a. Fragen zu Einbruchschutz, Verkehrssicherheit, Betrugsfälle zum Nachteil älterer Menschen oder aber auch der Cyberkriminalität direkt vor Ort geklärt werden. Ein einfacher Smalltalk bei einer Tasse Kaffee ist aber ebenso ein wichtiger Bestandteil dieses Formates. Aktueller Termin Wer das Gespräch suchen möchte, sollte sich den kommenden Samstag, den 06.06. 2026, freihalten. Ab 10:30 Uhr sind die Initiatoren Polizeihauptkommissar Mathias Krüger und Polizeikommissar Jeremy Lochocki, zwischen Altem Rathaus und Till-Eulenspiegel-Brunnen zu erreichen und bei einem frischen Kaffee zu Einzel- aber auch Gruppengesprächen bereit. "Wir freuen uns auf den Dialog". Der Austausch beim letzten Termin hat erneut gezeigt, wie wichtig dieser ungezwungene Kontakt für das gegenseitige Vertrauen ist", so PHK Krüger, im Vorfeld des bevorstehenden Termins. Weitere Termine auf dem Marktplatz sind für den, August und Ende September 2026 geplant.

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