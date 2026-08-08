Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6/Mannheim: Brand eines Sattelaufliegers - Vollsperrung BAB - PM3

Mannheim (ots)

Nach dem Brand eines Sattelaufliegers auf der BAB 6 auf Höhe Mannheim-Rheinau (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6329407) kann nun abschließend berichtet werden.

Der 28-jährige Fahrer einer MAN-Sattelzugmaschine war auf der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als die Ladung seines Sattelaufliegers in Brand geriet. Geladen hatte der Auflieger Elektroschrott. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass sich die Ladung während der Fahrt selbst entzündet hat.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Am Lkw sowie an der Fahrbahn entstand kein Schaden. Der entstandene Sachschaden am Elektroschrott kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Sachverhaltsaufnahme erfolgte durch Einsatzkräfte des Autobahnpolizeireviers Seckenheim.

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