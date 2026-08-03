Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein OT Schaidt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Wörth am Rhein OT Schaidt (ots)

Gestern Abend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 23 bei Schaidt bei dem zwei Pedelecfahrer leicht verletzt wurden. Die 27-jährige und der 30-jährige Pedelecfahrer befuhren gegen 19.00 Uhr die Kreisstraße 23 von der Waldstraße in Schaidt kommend. In diesem Moment kam den beiden Pedelecfahrern ein bisher unbekannter Fahrradfahrer entgegen. Da der Fahrradfahrer mittig auf sie zufuhr, wichen die 27-Jährige und der 30-Jährige aus und kamen hierdurch zu Sturz. Aufgrund des Sturzes waren beide Pedelecfahrer kurze Zeit bewusstlos und zogen sich Abschürfungen zu. Nach einer ersten medizinischen Versorgung wurden die beiden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall bzw. zu dem bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer: 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

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