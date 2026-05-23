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FW-Schermbeck: Drei Einsätze für die Feuerwehr Schermbeck

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Schermbeck (ots)

In dieser Woche wurde die Feuerwehr Schermbeck zu drei unterschiedlichen Einsätzen alarmiert.

Zu Beginn der Woche wurde der Löschzug Schermbeck am Montag um 9:39 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" zur Straße Im Heetwinkel alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass sich eine Ölspur über mehrere Kilometer erstreckte. Zur Beseitigung der Verunreinigung wurde eine Fachfirma zur Einsatzstelle gerufen.

Der Einsatz endete um 11:25 Uhr.

Die zweite Alarmierung erfolgte am Mittwoch um 8:42 Uhr für den Löschzug Altschermbeck mit dem Einsatzstichwort "Betriebsmittel laufen aus". Einsatzort war die Schetterstraße.

Vor Ort waren größere Mengen Hydrauliköl ausgelaufen. Die Einsatzkräfte streuten dieses mit Bindemittel ab. Anschließend wurde die Einsatzstelle an das Ordnungsamt übergeben.

Der Einsatz endete um 9:29 Uhr.

Zuletzt wurden die Löschzüge Schermbeck und Gahlen heute um 15:02 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person eingeklemmt" zur Straße Zur Dicken Linde alarmiert.

Vor Ort war ein Fahrzeug gegen ein Verkehrsschild und einen Zaun gerollt. Nachdem die Person aus dem PKW befreit war, wurde sie an den Rettungsdienst übergeben. Zudem wurde das Fahrzeug stromlos geschaltet. Abschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Der Einsatz endete um 15:42 Uhr.

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