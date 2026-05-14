FW-Schermbeck: Ölfleck in Gahlen
Schermbeck (ots)
Der Löschzug Gahlen wurde heute um 11:24 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" zur Haus-Gahlen-Straße alarmiert.
Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen etwa 0,5 Quadratmeter großen Ölfleck. Dieser wurde mit Bindemittel abgestreut. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.
Der Einsatz endete um 11:54 Uhr.
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