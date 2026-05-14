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Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ölfleck in Gahlen

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Gahlen wurde heute um 11:24 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" zur Haus-Gahlen-Straße alarmiert.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen etwa 0,5 Quadratmeter großen Ölfleck. Dieser wurde mit Bindemittel abgestreut. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Der Einsatz endete um 11:54 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

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