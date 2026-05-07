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Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Baum blockierte Weg

FW-Schermbeck: Baum blockierte Weg
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Schermbeck (ots)

Der Löschzug Gahlen wurde gestern um 18:07 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zur Haus-Gahlen-Straße alarmiert.

Die Einsatzstelle befand sich entgegen der ersten Meldung an einem Weg entlang des Kanals. Dort war ein Baum umgestürzt und versperrte den Weg. Die Einsatzkräfte beseitigten den Baum mittels Bügelsäge und machten den Weg wieder passierbar.

Der Einsatz endete um 19:19 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

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