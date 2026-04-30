FW-Schermbeck: Unfall B58

Schermbeck (ots) - Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Stichwort "Brand 3 - Zimmerbrand" an die Einsatzstelle Lofkampweg alarmiert. An der Einsatzstelle war es zu einem Brand auf einem Herd gekommen. Das Feuer konnte von den Bewohnern selbst gelöscht werden. Aufgrund der starken Verrauchung wurde das betroffene Gebäude von der Feuerwehr gelüftet. Mit der ...

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