FW-Schermbeck: Unfall B58
Schermbeck (ots)
Am Donnerstagnachmittag gegen 17:15 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "CBRN 2 - Betriebsmittel laufen aus" an die Einsatzstelle Weseler Strasse alarmiert. An der Einsatzstelle war es zu einen Unfall mit zwei beteiligten PKW gekommen. Die Fahrzeuge wurden von den Feuerwehr spannungsfrei geschaltet und auslaufende Betriebsmittel aufgenommen. Mit der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei endete der Einsatz für die Feuerwehr gegen 18:30 Uhr.
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