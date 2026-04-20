Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Einsätze Zimmerbrand und Tierrettung

Schermbeck (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Stichwort "Brand 3 - Zimmerbrand" an die Einsatzstelle Lofkampweg alarmiert. An der Einsatzstelle war es zu einem Brand auf einem Herd gekommen. Das Feuer konnte von den Bewohnern selbst gelöscht werden. Aufgrund der starken Verrauchung wurde das betroffene Gebäude von der Feuerwehr gelüftet. Mit der Übergabe an den Eigentümer endete der Einsatz für die Feuerwehr gegen 13:30 Uhr.

Am Montagmorgen gegen 01:20 Uhr wurden der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "H 2 - Tier in Not" an die Einsatzstelle Rittstege alarmiert. An der Einsatzstelle unterstützen die Einsatzkräfte der Feuerwehr bei den Versuchen ein liegendes Pferd im Stall wieder in den aufrechten Stand zu bringen. Der Einsatz endete gegen 02:50 Uhr.

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