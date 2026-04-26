Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: PKW in Straßengraben

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Schermbeck (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 13:50 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "CBRN 2 - Betriebsmittel laufen aus" an die Einsatzstelle Üfter Weg alarmiert. An der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte einen PKW vor, der mit dem Heck in einen Straßengraben abgerutscht war. Eine Person aus dem PKW wurde aus ihrer Zwangslage befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Das Fahrzeug wurde gesichert und spannungsfrei geschaltet. Mit der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei endete der Einsatz für die Feuerwehr gegen 14:40 Uhr.

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