Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Mehrere Einsätze für die FW Schermbeck in dieser Woche

Schermbeck (ots)

In dieser Woche wurde die Feuerwehr Schermbeck zu mehreren Einsätzen alarmiert:

Am Montagabend um 17:55 Uhr wurden der Löschzug Schermbeck und der Löschzug Gahlen, sowie die Einheit Drevenack der Feuerwehr Hünxe mit dem Stichwort "BMA 4" an die Einsatzstelle Marienthaler Strasse alarmiert. Durch den Brand eines Mülleimers in einem Zimmer hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Brand konnte von Mitarbeitern vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Der Bereich wurde von der Feuerwehr kontrolliert, die BMA zurückgesetzt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 18:40 Uhr.

Am Mittwochmorgen gegen 5:50 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "CBRN 1 - Ölspur" an die Einsatzstelle Im Heetwinkel/Kapellenweg alarmiert. An der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte eine ca. 600 m lange Ölspur vor. Ein Verursache konnte nicht festgestellt werden. Für die Beseitigung der Ölspur wurde eine Spezialfirma angefordert. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 7:50 Uhr.

Am Donnerstagabend gegen 21:15 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "H 2 - Person in Wohnung" an die Einsatzstelle "Johann-von-der-Recke-Straße" alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Haustür von der betroffenen Person selbstständig geöffnet werden, so dass keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr notwendig waren und dieser Einsatz um 21:25 abgeschlossen werden konnte.

Direkt von der vorhergehenden Einsatzstelle aus wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "Brand 1 - Müllbrand" an die Einsatzstelle Bösenberg alarmiert. Dort brannte ein öffentlicher Mülleimer, der durch die Einsatzkräfte schnell abgelöscht werden konnte. Dieser Einsatz endete für die Feuerwehr gegen 21:40 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell