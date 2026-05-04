Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Von Auto erfasst - Dreijähriger Junge tödlich verletzt

Duisburg (ots)

Am frühen Freitagabend (1. Mai, 17:30 Uhr) ist es auf der Teichstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein dreijähriger Junge tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief das Kind zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn und wurde dort von dem Pkw eines 25-jährigen Mannes erfasst. Der Vater des Jungen gab an, gemeinsam mit seinem Sohn am Gehweg gestanden zu haben. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite spielten Kinder mit einem Ball. Ein 12-jähriger Junge wurde Zeuge des Zusammenstoßes.

Ein Notarzt versorgte den schwer verletzten Jungen noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch am selben Abend verstarb.

Zur detaillierten Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Euskirchen hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte den Bereich ab. Die Polizei führte bei dem 25-jährigen Autofahrer einen freiwilligen Atemalkoholtest sowie einen Drogenvortest durch; beide verliefen negativ. Für die weiteren Ermittlungen stellten die Beamten den Hyundai des Mannes sowie sein Mobiltelefon sicher. Darüber hinaus wurden Videoaufzeichnungen gesichert.

Für die Eltern des verstorbenen Kindes, den 12-jährigen Zeugen sowie den beteiligten Autofahrer wurden Seelsorger hinzugezogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden durch das Verkehrskommissariat 21 geführt.

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