Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Einsätze FW Schermbeck am 01. Mai

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Schermbeck (ots)

Am Freitagvormittag gegen 11:10 Uhr wurde der Löschzug Gahlen mit dem Stichwort "H 1 - Tragehilfe (nicht zeitkritisch)" an die Einsatzstelle Zum Gahlener Grind alarmiert. An der Einsatzstelle unterstützten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Rettungsdienst bei der Rettung einer Person, die am Lippeufer durch einen Sturz verletzt wurde. Mit der Übergabe der Einsatzstelle an den Rettungsdienst endete der Einsatz für die Feuerwehr gegen 12:16 Uhr.

Am Freitagabend gegen 18:05 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "H 2 - Person in Wohnung" an die Einsatzstelle Pöttekamp alarmiert. Da an der Einsatzstelle der Zugang zu der Wohnung über die Wohnungstür nicht möglich war, verschafften sich die Einsatzkräfte mit der Drehleiter Zugang zu dem Balkon der Wohung. Die Wohnung wurde gewaltsam geöffnet um dem Rettungsdienst und der Polizei den Zutritt zu ermöglichen. Mit der Übergabe der Einsatzstelle an den Polizei endete der Einsatz für die Feuerwehr gegen 18:40 Uhr.

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