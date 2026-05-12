Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Drei Einsätze am Samstag

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Schermbeck (ots)

Am vergangenen Samstag wurde der Löschzug Schermbeck zu drei Einsätzen alarmiert.

Um 10:58 Uhr wurden die Einsatzkräfte mit dem Einsatzstichwort "Müllbrand" zur Maassenstraße Ecke Weseler Straße alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass Rauch aus einem Staubsauger auf dem Gelände einer Tankstelle austrat. Der Motor des Staubsaugers wurde daraufhin von den Einsatzkräften abgeklemmt. Anschließend wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

Der Einsatz endete um 11:25 Uhr.

Der nächste Einsatz folgte um 19:43 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Betriebsmittel laufen aus" auf der Dämmerwalder Straße.

Vor Ort war es zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug gekommen. Eine Person war nicht eingeklemmt. Die Einsatzkräfte schalteten den PKW stromlos und nahmen die auslaufenden Betriebsmittel auf.

Der Einsatz endete um 21:05 Uhr.

Die letzte Alarmierung an diesem Tag erfolgte um 22:54 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Tragehilfe" an der Landwehr.

Vor Ort benötigte der Rettungsdienst Unterstützung durch die Feuerwehr, um eine Person aus dem 1. Obergeschoss zum Rettungswagen zu transportieren. Die

Anschließend endete der Einsatz um 23:09 Uhr.

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