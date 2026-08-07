POL-MA: BAB6/Mannheim: Brand eines Sattelaufliegers - Vollsperrung BAB - PM2
Mannheim (ots)
Nach dem Brand eines Sattelaufliegers auf der BAB 6 auf Höhe Mannheim-Rheinau (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6329393) gibt es Entwarnung für den Verkehr: Beide Richtungsfahrbahnen sind wieder vollständig freigegeben. Die Sperrungen konnten wieder aufgehoben werden. Eventuelle Einschränkungen im nachfolgenden Verkehr lösen sich schrittweise auf.
Zu Brandursache und weiteren Details liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor.
Es wird nachberichtet.
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Matthias Weber
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