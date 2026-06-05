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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Erneut Unfall auf Autobahn

FW-EN: Erneut Unfall auf Autobahn
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Sprockhövel (ots)

Bereits zum dritten Mal in den letzten Tagen kam es auf der BAB 43 zu einem Unfall. Am Donnerstag verunfallte gegen 18.30 Uhr ein PKW auf der Autobahn in Fahrtrichtung Wuppertal. Dabei waren 2 PKW beteiligt. Eine verletzte Person musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehr fing auslaufendes Wischwasser mit einer Schuttmulde auf. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden mit Bindemitteln aufgenommen. Während des Einsatzes wurde eine Spur der Autobahn gesperrt. Einsatzende war gegen 19.40 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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