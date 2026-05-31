Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr mehrfach im Einsatz

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Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel wurde seit der vergangenen Nacht zum Sonntag zu mehreren Einsätzen alarmiert.

Gegen 23:30 Uhr brachen in der Straße "Zur Windmühle" zwei Ausleger einer großen Buche ab und stürzten auf die Straße. Die Einsatzkräfte zerkleinerten die Äste mit einer Motorsäge und räumten die Straße frei. Der Einsatz endete nach 30 Minuten.

Am Sonntagmorgen kam es zeitgleich um kurz nach 6 Uhr zu zwei Alarmierungen. Einerseits verunfallte auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal ein Fahrzeug. Die Feuerwehr streute vor Ort lediglich ausgetretene Betriebsstoffe ab und übergab die Unfallstelle der Autobahnpolizei.

Zeitgleich rückte ein Löschzug in die Straße "Im Osterkamp" aus. Dort war ein Blitz in das Dach eines Wohnhauses eingeschlagen. Nachdem die Hausbewohner einen Brandgeruch wahrnahmen, alarmierten diese die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Gebäude umfassend - auch mit einer Wärmebildkamera. Der Blitzeinschlag hatte Teile des gemauerten Schornsteins weggesprengt. Zudem konnten im Inneren erhebliche Einwirkungen des Blitzes festgestellt werden. Auch die Elektroverteilung war beschädigt. Zu einem entwickelten Brandereignis kam es glücklicherweise nicht. Die Feuerwehr sperrte den Garten aufgrund loser Ziegel ab. Der Energieversorger überprüfte zudem die Stromversorgung des Objektes. Das Wohnhaus konnte anschließend nach rund einer Stunde wieder an den Eigentümer übergeben werden.

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