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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Straße am Abend überflutet

Sprockhövel (ots)

Aufgrund der starken, gewittrigen Regenfälle wurde die Feuerwehr Sprockhövel am Freitagabend gegen 20:30 Uhr zur Querspange alarmiert. Dort war die Brücke über der BAB 43 überflutet, da die Straßeneinläufe die Wassermengen nicht zeitnah abführen konnten. Die Einsatzkräfte sicherten den Fahrbahnbereich ab und öffneten die Straßeneinläufe, damit das Wasser schneller abfließen konnte.

Der Einsatz dauerte circa 30 Minuten. Vor Ort war ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit vier ehrenamtlichen Feuerwehrkräften.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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  • 28.05.2026 – 07:09

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