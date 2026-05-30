Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Straße am Abend überflutet

Sprockhövel (ots)

Aufgrund der starken, gewittrigen Regenfälle wurde die Feuerwehr Sprockhövel am Freitagabend gegen 20:30 Uhr zur Querspange alarmiert. Dort war die Brücke über der BAB 43 überflutet, da die Straßeneinläufe die Wassermengen nicht zeitnah abführen konnten. Die Einsatzkräfte sicherten den Fahrbahnbereich ab und öffneten die Straßeneinläufe, damit das Wasser schneller abfließen konnte.

Der Einsatz dauerte circa 30 Minuten. Vor Ort war ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit vier ehrenamtlichen Feuerwehrkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell