Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

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Sprockhövel (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich Bochumer Straße / Mühlenstraße. Durch den Unfall wurden drei Insassen beider Fahrzeuge verletzt, rettungsdienstlich versorgt und im Anschluss in umliegende Kliniken transportiert. Die Feuerwehr sperrte den Kreuzungsbereich ab, stellte den Brandschutz sicher und streute ausgetretene Betriebsmittel mit Bindemittel ab.

Nach 45 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Vor Ort waren 16 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen.

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