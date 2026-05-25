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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich
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Sprockhövel (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich Bochumer Straße / Mühlenstraße. Durch den Unfall wurden drei Insassen beider Fahrzeuge verletzt, rettungsdienstlich versorgt und im Anschluss in umliegende Kliniken transportiert. Die Feuerwehr sperrte den Kreuzungsbereich ab, stellte den Brandschutz sicher und streute ausgetretene Betriebsmittel mit Bindemittel ab.

Nach 45 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Vor Ort waren 16 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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