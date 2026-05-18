FW-EN: Qualm dringt aus Wohnung
Sprockhövel (ots)
Am Montag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 10.45 Uhr zur Geschwister-Scholl-Straße gerufen. Dort hatte in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Rauchmelder ausgelöst. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Qualm aus der Wohnung und es war deutlich Brandgeruch wahrnehmbar. Die Einsatzkräfte mussten sich durch ein Fenster Zugang zur Wohnung verschaffen. Dort fanden die Einsatzkräfte einen Topf auf dem Herd vor, der vor sich hin schmorte. Der Topf wurde ins Freie gebracht. Ein weiteres Schadensereignis wurde in der Wohnung nicht festgestellt, so dass der Einsatz gegen 11.30 Uhr beendet werden konnte.
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